Бургас ще строи мост за Южния обход

Работата ще е изцяло под вода

Насипват с инертни материали, за да мине техниката

Мост ще се строи за Южния обход на Бургас. Обходът ще извежда автомобилите към Созопол и Южното Черноморие и е сред приоритетните проекти за областния морски град. Най-сложният етап от него е именно построяването на моста - в участъка от бензиностанцията на „Лукойл“, където ще бъде пътният възел, в посока комплекс "Меден рудник". Там ще бъде ситуирано мостовото съоръжение и ще се строи в изключително тежки условия.

„Това е едно много сложно съоръжение, работи се изцяло под вода. Спазват се изисквания, които са наложени от Министерството на околната среда и водите. Това не може да се отнесе и да се сравни с една улица в градски условия“, коментираха от Община Бургас.

Ето какво ще се прави реално: Първо зоната се насипва с инертни материали, прави се път на техниката, след това се изгражда съоръжението, а след това тази земна маса се иззема отново, за да се върне водата на мястото си. Всичко минава през една заблатена водна площ.

Финансирането за първия етап е осигурено, обясниха общинарите.

Проектът е на три етапа. Това е първият етап, а вторият е връзката с пътя за село Твърдица, както и местността към езерото „Мандра“. След това, връзката трябва да се включи в ул. „Кооператор“.

През месец юни, на извънредна сесия, общинските съветници единодушно дадоха съгласие Община Бургас да закупи 11 частни терена, през които ще мине част от трасето на обхода.

„Оказа се доста тежка мисия да издирим всички наследници на тези земи. Това са единствените терени, през които можем да минем безконфликтно, наложи се да обследваме дори дали новите трасета няма да променят траекторията на полетите на птиците.“, заяви тогава кметът Димитър Николов.

Южният обход ще стане част от републиканския път „ГКПП Дуранкулак - Бургас - ГКПП Малко Търново“ . Срокът за неговото изпълнение е година и половина.