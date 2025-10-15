Български екипаж стана Европейски шампион по ветроходство

Българският екипаж на яхтата „Ивана и Алекс“ спечели Европейското първенство по ветроходство в клас IRC2 и грабна сребърен медал в Група А след надпревара с 31 конкуренти в Корсика.

Домакин на първенството от 7 до 12 октомври бе град Бонифачо.

След първите два състезателни дни и шест проведени гонки “Ивана и Алекс” водеше и в общото класиране, изпреварвайки отборите на Франция, Италия, САЩ, Нидерландия, Белгия, Румъния, Великобритания, Германия, Испания, Люксембург, Бермуда и дори шведския фаворит Ran Racing.

След най-голямото изпитание - денонощната гонка „Tour de Corse“ с дължина около 250 морски мили (436 км) около целия остров, въпреки връхлетял циклон и след 39 часа и 33 минути непрекъснато плаване, българският екипаж пресече финала като призьор в клас IRC2 и вицешампион в общото класиране.

Това е първа европейска титла за България в този престижен клас.

Завоюваха я Чавдар Александров – шкипер, Александър Александров, Иво Тодоров, Любен Тодоров, Пламен Божков, Любен Тенекеджиев, Михаела Александрова, Ина Илиева, Матей Саръстов, Красимир Наумов и Георги Бояджиев.