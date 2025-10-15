Взривове в промишлената зона са предшествали големия пожар в Перник

Пожар избухна в шредерен цех на "Стомана Индъстри" в Перник, близо до пещите на комбината. Огънят е тръгнал от силно омаслени стружки. Според местни жители пожарът е започнал около 12:00 ч. като първоначално са се чули взривове. Вследствие на огъня остра задушлива миризма и черен пушек е обхванал квартал "Църка" в Перник.

На място работят два пожари екипа. Земекопна техника също помага в покриването на огнищата с пръст.

РИОСВ е изпратила мобилна станция да замерва чистотата на въздуха.