Варненски квартал се обяви против Зелената зона

Заради драстичното намаление на паркоместата и бурното строителство

Жители на варненския кв. “Чайка” излизат днес на втори протест срещу въвеждането на Зелена зона от 20 ноември. Тя ще работи в делнични дни от 9 до 19 часа, таксата за час ще е 1 лв., а максималният престой - 5 ч. За живеещите там годишният абонамент ще е 55 лв. за първи автомобил и 110 лв. за втори.

Хората негодуват, защото са разчертани 2800 паркоместа, а жилищата са близо 12 000 и продължава да се строи върху разпродадени общински терени, част от които са били паркинги. Заради близостта до Морската градина по алеите спират и много коли на идващи на разходка.

Срещу проекта има подписка и над 50 индивидуални възражения. Недоволните смятат, че дефицитът на места ще доведе до партизански войни и масови глоби за неправилно паркиране. Вторият аргумент е, че Зелена зона е незаконна, тъй като Варна в момента няма действащ Генерален план за организация на движението, а третият - че не е спазена наредба от 2017 г., според която на всяко жилище се полага по едно паркомясто. Протестиращите настояват да бъде насрочено обществено изслушване.