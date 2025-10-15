Таксиджии настояват за още 50 ст. на километър

Шофьорите на жълти коли предупреждават за протести

Таксиметровите услуги да поскъпнат с още 50 ст. на километър настояват от Националния таксиметров синдикат. Вече е внесено официално искане в Столична община за поскъпване на таксиметровите услуги в София.

Превозвачите настояват минималната дневна тарифа да се увеличи до 1,74 лв. на километър, а нощната да достигне 2 лв. на километър. Според бранша това се налага поради факта, че цените не са актуализирани от три години, въпреки законовата разпоредба това да се случва поне веднъж годишно.

Според Кирил Кирилов, зам.-председател на синдиката, искането се основава на подробен икономически анализ, внесен в общината. Един от основните мотиви е значителното увеличение на разходите за труд. От последната актуализация на цените през 2022 г. досега, минималната работна заплата, върху която се изчисляват осигуровките, е нараснала с 52%. “Тогава вноските бяха 222 лв. върху 710 лв., а сега са 337 лв. върху 1077 лв.”, обясни Кирилов.

От таксиметровия синдикат предупреждават, че ако исканията им не бъдат чути и не се стигне до актуализация на тарифите, са готови да преминат към протести.