Напрежение пред сградата на МВР в София заради протест на БОЕЦ

Гражданското движение БОЕЦ организира протест пред сградата на МВР с искане за оставката на вътрешния министър Даниел Митов. Протестната акция е под надслов "Боклук за Боклука".

Протестиращите се събраха в градинката до МВР и се опитаха да се преместят пред централния вход, но бяха спрени от полицията.

Лидерът на БОЕЦ Георги Георгиев призова протестиращите да изхвърлят пликове с боклук пред сградата. Те обаче не бяха допуснати, тъй като улиците са блокирани от бусове на полицията. Стигна се и до спречкване с униформените.