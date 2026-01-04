Голямото завръщане: 800 екипа на КАТ ще контролират движението

Днес завършва дългата серия от почивни дни за Нова година. Очаква се интензивно да е движението по всички магистрали към София.

"Близо 800 екипи ще контролират движението и ще осигуряват нормалното пътуване обратно към големите градове", съобщи главен инспектор Лъчезар Близнаков от „Пътна полиция” по БТВ.

В днешния ден ще се ограничава движението на товарните автомобили над 12 тона от 12:00 часа до 20:00 часа по трите автомагистрали в посока към София. В другата посока няма да се спират товарните автомобили, посочи той.

„Не очакваме някакви сериозни натоварвания в трафика. Доста от хората се прибраха в големите градове, но въпреки това са предприети всички необходими мерки, за да се обезпечи едно нормално пътуване за връщане в големите градове. Близо 800 са екипите, на които са възложени задачи по контрол на пътното движение”, каза гл. инспектор Близнаков.

Той посочи, че е имало натоварване в трафика във всички почивни дни, така че хората са се прибрали „на порции”. Може би най-сериозно натоварване се отчете на 30 декември на едно място, около километър-два се образува колона в района на Симитли. Там днес ще са осигурени две пътни ленти за движение в посока към Благоевград, така че водачите да използват допълнителната лента, която им е осигурена, за да се облекчи трафикът, добави главен инспектор Близнаков.

Той коментира, че почивните дни не са минали без инциденти и без нарушения. Само от 24 декември до 1 януари са съставени близо 28 хиляди документа за различни нарушения, които са установени от служителите на Министерството на вътрешните работи. За тези няколко дни установените случаи, свързани с употреба на алкохол и наркотични вещества, са 371, съобщи още Лъчезар Близнаков.

Той каза, че данните за изминалата 2025 г. за нарушенията по пътя показват намаление на тежките пътнотранспортни произшествия, на загиналите и ранените.