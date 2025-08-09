Голям е фронтът на пожара в Сунгурларе, кметът обяви бедствено положение

На голям фронт се разпростира пожарът в Сунгурларе, предаде репортер на Труд News. Запалила се е гориста местност, но към момента горят гори, ниви и лозови масиви. Евакуирани са 40 души, настанени в дома за възрастни с увреждания в с. Славянци. Все още няма опасност за жителите на с. Славянци, но ситуацията е динамичва и се наблюдава.

Кметът е свикал кризистния щаб и се взимат решения,спрямо динамиката, обстановката и посоката на вятъра. Обявено е бедствено положение в гр. Сунгуларе, с . Бероново, с. Скала, с. Славянци и селищното образувание Балабанчево считано от 13.00 часа на 8 август за неопределено време.

В момента огънят е между двата завода и има опасност за „Винекс“ Славянци да бъде обхванат от стихията. „Шато Зеланус“ за съжаление няма да бъде спасено, поне по данни на огнеборците,които са на терен. Повикан е хеликоптер, който да се включи в борбата с огъня.

Пожарът е тръгнал вчера от с. Балабанчево, минава през с. Бероново, Сунгурларе, с .Скала и в момента е в с. Славянци. В момента има 9 противопожарни екипа на място. Включват се и доброволци в борбата с огъня. Всеки момент се чака да пристигне втори хеликоптер, един вече е на терен.