Гроздан Караджов за пламналия влак: Дерайлиралите локомотиви са се откачили

Още по темата: Цистерни с дизелово гориво горят след дерайлиране на вагони от товарен влак в Хасковско 15.08.2025 08:04

Дизелов локомотив ще изтегли останалите вагони с цистерни

Около 5 ч, малко преди да навлезе в Симеоновград, на 10 км от града, в посока Гълъбово, дерайлират няколко вагона на частна композиция с цистерни. Това разказа пред бТВ транспортният министър Гроздан Караджов.

"Те са пълни с нафта, която се самозапалва. Между 5 и 8 вагона са засегнати. Ще бъде овладян пожара, последните снимки от преди няколко минути го доказват. Дерайлиралите локомотиви са се откачили от влака”, каза още Караджов. "Дизелов локомотив ще изтегли останалите вагони с цистерни", обясни Караджов.