Цистерни с дизелово гориво горят след дерайлиране на вагони от товарен влак в Хасковско

Товарен влак с цистерни се запали. Няколко вагона с дизелово гориво са се обърнали и горят край село Пясъчево, Хасковско.
На мястото на инцидента има 20 пожарни, които се опитват да овладеят огъня. Към мястото на инцидента пътуват и още пожарни екипи.
„Към настоящия момент има информация, че има инцидент с дерайлирал влак, който превозва дизелово гориво. Горят осем цистерни“, каза за бТВ главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", който пътува към мястото на инцидента.
Той увери, че няма опасност за населените места.
Екипите на пожарната се борят с огъня, така че да се предотврати разрастването му.
„Предварителната информация, с която разполагам, е, че става въпрос за композиция с 34 вагона и два локомотива“, каза инженер Бойчо Скробански, председател на Националния борд за разследване на произшествията в БДЖ. „Композицията е на лицензирано железопътно предприятие за товарни превози. Тя превозва горива от Варна до Белозем.”
По думите му причина за инцидента е дерайлирането на композицията.
„Вследствие на това се самозапалва цистерна и най-вероятно пожарът се е разраснал.