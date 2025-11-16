Гърция привлича българи с примамливи коледни и новогодишни оферти

Най-търсени са имотите в Халкидики и Кавала

Гръцките курорти, разположени край Бяло море, пуснаха примамливи оферти, насочени предимно към българите за коледните и новогодишните празници. Те предлагат достъпни цени и конкурират сериозно нашите хотели. Предлагат се студия и апартаменти на стойност между 60 и 100 евро на вечер, като офертите важат за периода около Коледа и посрещането на 2026 година. Къщи за минимум 14 души се предлагат за 300 до 400 евро на вечер.

По информация от туроператори интересът от българска страна е значителен, а резервациите за последните дни на декември растат. Най-търсени са имотите в Халкидики, Кавала, Керамоти и Александруполис, Аспровалта и Неа Перамос, където много комплекси работят целогодишно и предлагат отопление, празнична украса и допълнителни зимни удобства.

Според местни предприемачи целта е да се привлекат повече туристи през слабия зимен сезон, като по-ниските ценови нива компенсират ограничените възможности за плаж. В замяна гостите получават спокойна атмосфера, мек климат, възможност за разходки край морето и празнични вечери в крайбрежните таверни.

Българите традиционно са сред най-многобройните посетители в Северна Гърция през празничните периоди. Тази година обаче офертите са още по-конкурентни, което според експерти може да доведе до рекорден интерес за новогодишните дни.

Много от наемодателите съобщават, че местата за 30 и 31 декември вече се изчерпват, като най-предпочитани са по-големите апартаменти и къщи, подходящи за семейства или по-големи компании.