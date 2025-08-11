Две верижни катастрофи на магистрала "Хемус" край София

Тази сутрин на автомагистрала "Хемус" край София са станали две верижни катастрофи, има пострадал човек, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи.

Един от инцидентите е при киломтър 2-ри, в началото на аутобана. При него има един пострадал.

В същото време на малко разстояние от катастрофата е станала втора. По първоначални данни в нея са участвали също три моторни превозни средства, предаде "Фокус".

От АПИ съобщиха, че е ограничено движението при км 2 на магистралата в изпреварващата лента в посока София поради катастрофа. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Преди минути от пътната агенция информираха, че движението е ъзстановено.