Дете в кома след падане от тротинетка

Момче на 12 години е в кома, с опасност за живота, след като е паднало от електрическа тротинетка край несебърското село Кошарица, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Инцидентът е станал вечерта на 13 октомври, понеделник, близо до вилната зона край селото.

По първоначални данни детето е изгубило контрол над електрическото превозно средство и е паднало на велосипедната алея. Мястото на инцидента е прав, осветен участък със суха настилка, а причините за катастрофата се изясняват.

Пострадалото момче, което родом е от Казахстан, е с тежка черепно-мозъчна травма. Настанено е в отделение "Реанимация" на Бургаската болница. По случая е образувано досъдебно производство.

Общо 25 души са ранени при 17 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР. В столицата са се случили две тежки и 33 леки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали двама души.

Само от началото на октомври са станали 220 катастрофи, при които 13 души са загинали, а 283 са ранени.

От 1 януари 2025 г. са регистрирани 5354 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 339 души, а пострадалите са 6694.