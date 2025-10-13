ГДБОП задържа мъж с над 8 килограма метамфетамин. Специализираната полицейска операция за противодействие на производството и разпространението на наркотични вещества е проведена на територията на област Ямбол на 10 октомври, съобщават от пресцентъра на МВР.

В хода на проведените действия по разследването е проверен автомобил, управляван от 42-годишен мъж. На задната седалка на превозното средство са намерени 9 прозрачни бели найлонови торби с кристалообразно вещество, укрити в диспенсер за вода. При направения полеви тест веществото реагира на метамфетамин. Откритият наркотик е на стойност 560 000 лева по цени на съдопроизводството.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол. На задържания е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл. 354 а, ал 1 НК. С постановление на наблюдаващия прокурор оставането му в ареста е продължено на 72 часа.

Работата по документиране на престъпната дейност продължава.