Задържаха двама за отвличане на жена в Разград

Двама мъже са задържани за отвличане в Разград, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 2:00 часа. Мъж на 26 години от София и неговият 52-годишен чичо от Исперих, криминално проявен и осъждан, са проникнали в апартамент. Под предлог, че искат да се срещнат с бившата съпруга на по-младия, те са влезли в жилището, където се е намирала 21-годишната жена.

Споерд разследването със сила и заплахи двамата мъже я принудили да се качи в автомобил, след което са потеглили в неизвестна посока. Сигнал за случилото се е подала 30-годишната сестра на пострадалата, което е довело до незабавно издирване от страна на полицията.

В резултат на предприетите действия, тримата са установени и задържани на територията на Исперих, съобщават от полицията.