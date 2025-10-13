Дрогирани машинисти са прегазили мъж на гарата в Мездра

Още по темата: Товарен влак прегази железничар на гара Мездра 12.10.2025 14:44

Машинистите, които са управлявали влака, прегазил 49-годишен мъж на гарата в Мездра вчера, са с положителни проби за наркотици, съобщиха от полицията.

Единият от машинистите е с положителен резултат на канабис и метамфетамин, другият машинист е с положителна проба за метамфетамин.

Сигналът за прегазен човек е постъпил в 6:20 часа. Установено е, че това е 49-годишен мъж от Мездра, който бил част от персонала на влакова композиция. При навлизане на влака в района на гарата, мъжът опитал да слезе от локомотива преди композицията да е спряла и попаднал под коловозите на вагона. Починал е в линейка на път за болницата в Мездра.

По случая е образувано досъдебно производство.