Три жени задържани след агресия към медицински екип

Скандал в Спешното отделение в Разлог

Недоволствали от забавяне на преглед, плашели с публикуване на клип

Медсестра си ударила главата

Три жени бяха задържани след инцидент в Спешното отделение на МБАЛ “Д-р Асен Велев” - Разлог, при който пострада медицинска сестра.

Инцидентът се разиграл в неделя следобед, когато пациентка с изтръпване на ръката и нервна криза била приета за лечение. След поставяне на венозно успокоително, на жената било обяснено да изчака ефекта на лекарството, докато екипът обслужва дете.

Роднините на пациентката обаче проявили нетърпение и една от тях нахлула в отделението с телефон, започнала да снима медицинския персонал и да ги заплашва с публикуване на клипа в социалните мрежи. При опит да бъде прекратено заснемането една от жените блъснала медицинска сестра, която паднала и ударила главата си.

На място били извикани полицаи и частна охрана. Всички три жени - включително и пациентката - били задържани за 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство. Трите жени са от ромската махала на Разлог и са познати на Спешния център. Те не за първи път водели приятелката си заради нервни кризи. Този път обаче прекалили, коментираха очевидци на екшъна.

Директорът на Центъра за спешна помощ д-р Красимир Михайлов заяви, че се надява компетентните органи този път да вземат сериозно отношение към физическата и вербалната агресия срещу медицинския персонал.