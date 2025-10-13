Оставиха в ареста мъж и жена, мамили с фалшиви оферти за Гърция

Прибирали от 100 до 400 евро за резервации

Бивш затворник и неговата приятелка от град Септември, Пазарджишко, остават за постоянно зад решетките. Това постанови Софийският районен съд по искане на прокуратурата след като откри безспорни доказателства, че 40-годишния Антон К. и 42-годишната В. П. са прибирали пари с фалшиви оферти за почивка в Гърция.

Случаят стана известен още през лятото, когато в социалните мрежи се появи предупреждение в никакъв случай да не се правят авансови плащания от 100 до 300-400 евро за наемане на луксозна вила в села Неа Ираклица, което се намира на 13 км от град Кавала.

Къщата е с няколко спални, бани, двор и барбекю на метри от морския бряг и се предлага на смешно ниски цени от собственика є - българинът Тони. През юли разследване на Би Ти Ви стигна и до къщата, която изобщо не е на нашенец, а е съседна на истинска вила, която се дава под наем. Репортерка намери и въпросния Тони в град Септември, лежал няколко пъти в пазарджишкия затвор за кражба и наркотици. Той каза, че за първи път чува за Неа Ираклица и се изкара жертва на измамници, които го подлъгали да качи в телефона си сметка към виртуална система за разплащания, а после са я използвали от негово име.

Задържането на Антон К. и В. П. миналата седмица обаче стана в резултат на продължително разследване от експерти от “Киберсигурност” на ГДБОП.