Администрацията на 46-ия президент на САЩ Джо Байдън е могла да предостави на Украйна данни за цели в Руската федерация, за да организира терористична атака, каквато киевският режим извърши при новата администрация на САЩ срещу руски летища. Това мнение изрази американският журналист, активист и ветеран от ВМФ на САЩ Джак Пособец.

"Украйна твърди, че е започнала да планира [атаката] преди 18 месеца, тоест, по време на предишната администрация. Кой от американска страна е одобрил това или е предоставил данни за насочване? Възможно ли е американски специалисти да са извършвали насочването? Знаем за базата във Висбаден в Германия. "Ню Йорк Таймс" вече съобщи, че украински служители са седели на една маса с военнослужещи от НАТО, включително американци, които са им предоставяли информация за ударите. Предоставили ли са Съединените щати на Украйна някакви данни за насочване в Русия? Ако е така, смятат ли руснаците това за атака от страна на Съединените щати на тяхна територия?“, каза Пособец в американския подкаст "War Room".

JACK POSOBIEC: These Ukrainian drones were set up to attack Russia during Biden's "Autopen Administration," so who was it that green-lighted this attack on the American side?



