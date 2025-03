Джей Ди Ванс ще посети Гренландия заедно със съпругата си, за да провери сигурността в страната (ВИДЕО)

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс потвърди, че ще се присъедини към съпругата си за пътуването ѝ в Гренландия тази седмица.

Той иска да „провери какво става“ със сигурността на страната.

В публикация в X Ванс разкри, че е решил да придружи съпругата си Уша по време на пътуването в петък (28 март), позовавайки се на планове за „повишаване на сигурността на хората в Гренландия“.

Looking forward to visiting Greenland on Friday!🇺🇸 pic.twitter.com/p3HslD3hhP