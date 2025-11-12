Докато ЕС ликвидира производствените си мощности, светът разчита на стабилна енергия

България разполага с налични ресурси и инфраструктура - основно въглищни ТЕЦ, които днес са оставени

просто да ръждясват

Докато ЕС ликвидира собствените си производствени мощности и се отдава на илюзията, че фотоволтаиците и вятърните турбини ще осигурят стабилна енергия 365/24/7, останалата част от света разчита на надеждни и диспечеруеми източници на мощност, подготвяйки се за новата технологична надпревара.

Китай: За едно десетилетие изгради най-големия парк въглищни електроцентрали в света, пускайки средно по два нови блока седмично. В същото време инвестират и във всичко друго - от ядрени и водни централи, до всякакви ВЕИ и батерийни паркове. Стоят далеч от газа, защото са силно зависими от внос.

САЩ: Развиват преди всичко газови ТЕЦ, тъй като разполагат със собствени евтини запаси от шистов газ. В същото време имат много въглищни ТЕЦ и огромни въглищни запаси, които биха могли да осигурят голям допълнителен ресурс. Имат и ядрени централи, които отново започват да надграждат. Инвестират и във всякакви ВЕИ, макар и по-умерено от Китай.

Европейският съюз: Затънал в дългогодишни забавяния на ядрените проекти и в унищожаването на въглищната си енергетика, ЕС губи способност за развитие на центрове за данни. Инвестира само в неконтролируеми ВЕИ, които няма как да захранват бума на изкуствения интелект + газови централи, без да има собствен газ.

Прогноза на BloombergNEF: През 2035 г. въглищата и газът ще осигуряват над 70% от допълнителните енергийни нужди за AI центровете за данни в света. Изкуственият интелект се нуждае от постоянни доставки на евтина енергия, а не от метеорологично зависими ВЕИ и нестабилни системи, в които техният дял води до колебания.

България разполага с налични подходящи ресурси и инфраструктура - основно въглищни ТЕЦ, които днес са оставени просто да ръждясват - способни да гарантират необходимите условия за развитие на центрове за данни и модерна икономика, базирана на AI. Разбира се, значим принос ще имат и всички останали енергийни източници - АЕЦ, ВЕЦ, слънце и вятър.

Най-важното необходимо условие това да се случи е приравняването на плащанията за въглеродни квоти на Европейската схема за търговия с емисии с тези в останалия свят. Това би свалило цените обратно до нивата от началото на 2017 г. (5-8 евро/тон СО2), което веднага би върнало въглищната енергетика в микса.