До 80 лв. на животно за стопаните, засегнати от сушата

ДФ “Земеделие” даде 168 617 лв. за фермери пред фалит от юлските пожари

Отвориха приема на заявления за помощ de minimis за стопани, засегнати от сушата. Подпомагат крави, биволи, овце, кози и пчелни семейства. Размерът е до 80 лв. за едро животно, до 16 лв. за овце и кози и до 8 лв. за пчелно семейство, като максималният праг за един фермер за 3 години е 50 000 евро.

Заявленията се подават в областните дирекции на ДФ “Земеделие” лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно до 5 септември.

Изплащането се очаква до 30 септември, а при възникнали казуси - и след този срок. Помощите осигуряват навременна държавна подкрепа при непредвидени и тежки обстоятелства, като позволяват фермерите да продължат дейността си без сериозни финансови загуби и с по-голяма сигурност за бъдещето на стопанствата си.

След поредицата от пожари през юли, ДФ “Земеделие” отпусна 168 617 лв. на четирима фермери за унищожени животни и щети в културите. Най-голямото обезщетение е 45 419 лв. за 21 говеда, а останалите фермери получават между 39 192 и 42 770 лв., за да възстановят стопанствата си и да продължат дейността си. Подкрепата осигурява възстановяване на производствения потенциал и минимизира загубите от бедствието, като гарантира по-сигурна работа на фермерите, съобщиха от фонда.