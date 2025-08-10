"Дърветата изсъхват без видима причина": Рекордно слаба реколта при прасковите

"Сега има всякакви бръмбари и червеи, които даже не можем да разберем откъде идват"

Тази година реколтата от праскови е рекордно ниска. Цените за килограм десертни "първо качество" гонят 8 лева.

Една от най-вкусните праскови расте в България. "Мирише си. Ароматът е страшен. Просто такъв аромат няма никъде вносни или в България било то за такъв вид праскова! Праскови има много видове, но десертният сорт е специфичен с това, че може да се отделя от костилката”, обясни по БТВ Радослав Чотров, четвърто поколение производител на праскови, с. Храбрино.

"Прасковите в нашия регион са разпространени благодарение на това, че има две реки, които предразполагат за растежа. И има специално течение, което е нужно на прасковата да стане. Това течение много благоприятства за дадения плод. Тя става много ароматна и много вкусна“, обяснява той.

Радослав има градина от 20 декара. Избира да се върне при нея, след като пробва различни професии.

"В Англия работих, през почти всичко преминах там. В старчески дом бях, в строителството бях. Имах бизнес на нашето Черноморие – ресторант, който не можа да бъде толкова успешен“, разказва Радослав.

Заради климатичните аномалии тази година Радо разчита само на късните сортове праскови. Другите са напълно унищожени. "Април месец имаше слана доста сериозна. Имаше сняг. По-лошото е сланата. Сланата попарва самия цвят. И няма как да стане плодето, което се заражда на дървото“.

Дърветата изсъхват без видима причина. Налага се все повече пръскане с препарати, а преди 80 години дядото на Радо е отглеждал праскови, без химия.

"И аз съм се чудил и съм се замислял много пъти върху това нещо, но мисля, че климатът тогава е бил различен. Сега има всякакви бръмбари, всякакви червеи, които ние даже още не можем да разберем откъде идват и как идват."

Всичко днес е необичайно. "Сега, последните две години птиците започнаха да кълват прасковата. Има някакви птици, които не знам откъде дойдоха. Почнаха да кълват всяка една праскова“, казва Радо.

Радо ще получи помощи за измръзналите дървета, но: "Започват плащанията от големите стопанства. Което според мен няма никаква логика – от големите стопанства. Трябваше да се започне от малките."

В момента цените на прасковите в Храбрино са между 6 и 8 лева за килограм. Търсенето е голямо, тъй като количествата са малки, а и производителите оредяват.