Държавния департамент на САЩ: През 2024 г. В България не са настъпили съществени промени по отношение на правата на човека

През 2024 г. в България не са настъпили съществени промени по отношение на правата на човека, се посочва в доклада на Държавния департамент на САЩ за световното положение с правата на човека.

Сред основните проблеми са съобщения за произволни или незаконни убийства, както и за изтезания или жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание. Българското правителство е предприело действия за разкриване и наказване на длъжностни лица, извършили нарушения, но според доклада тези мерки често са били недостатъчни, а безнаказаността остава сериозен проблем.

Като пример е посочен случай от Стара Загора, при който мъж, заплашил дете с нож, е починал след полицейско преследване и опит за арест. Аутопсията е установила, че смъртта е настъпила вследствие на задушаване. В резултат са уволнени двама полицаи и двама висши служители.

Припомняме, че случая на Пламен Пенев, който загина след гонка с полицията в края на 2023 г. Близки на починалия изразиха съмнения, че той е починал в резултат на полицейско насилие. Двама служители на ОДМВР-Стара Загора бяха отстранени след случая. Направената аутопсия показа, че Пламен Пенев е бил задушен при ареста си.

Докладът още подчертава, че конституцията и законите на България гарантират свободата на изразяване, включително за медиите, и правителството като цяло спазва това право. Все пак се отбелязват правни и практически ограничения, сред които корпоративен и политически натиск, неефективна и корумпирана съдебна система и непрозрачно управление на средства, предназначени за медиите. Тези фактори сериозно увреждат медийния плурализъм.