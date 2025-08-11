Евакуираха село Скала заради пожара в района на Сунгурларе, задейства се системата BG-Alert

Задействаха системата за ранно предупреждение BG-Alert заради пожара в Сунгурларе. Започна евакуация на село Скала. Пътят Чубра - Славянци - Скала е задимен и затворен за движение.

"Ако сте в близост, незабавно се евакуирайте. Димът е опасен и огънят наближава", гласи текстът на предупреждението.

Четвърти ден продължава борбата с огъня в района на Сунгурларе. Обявеното бедствено положение остава в сила. Има помощ и от въздух - хеликоптер от базата в Ново село.

Домът за възрастни с деменция в село Славянци и днес остава празен след евакуацията заради пожара. Служителите обаче трети ден идват на дежурство.

„Непрекъснато влизам, излизам, гледам огньовете - накъде отива, пушеците. Просто стоим на тръни в момента", казва Марияна Узунова, домакин на дома, пред БНТ.

„На всеки кръгъл час аз пръскам, за да може да е мокро. Искаме да предпазим боровете, защото от бор на бор, ако прехвърли, ще тръгне и сградата. И тук ГСМ-а имаме към 3 тона гориво за зимата", споделя Алдин Алиев, работник в дома.

Хората от дома остават настанени в Сунгурларе, но всеки ден задават един и същи въпрос на социалния работник.

„Кога ще се приберем у нас?“ Това е техният дом, те го имат за техен дом питат те.

„Днес прогнозата е доста по-благоприятна за нас – вчера 30-40 км/ч вятър, днес го дават 7-8 да е максимум и смятаме, че трябва да приключим произшествието, тоест, да го овладеем днес и то надявам се в светлата част на деня“, казва ст. комисар Николай Николаев, директор на РСПБЗН-Бургас.

В Сунгурларе няма противопожарна служба. Според кмета е крайно наложително да бъде разкрита.

„Сунгурларе е голяма община, тя е трета по територия в Бургаска област. При всички случаи много по-рано щеше да се реагира, защото колегите докато дойдат от Карнобат до Сунгурларе това време наистина понякога е много важно“, казва инж. Димитър Гавазов

Бедственото положение остава до пълното потушаване на огъня.