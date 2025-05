"ЕС е чиста либерална диктатура": Александър Дугин зове за "мащабна революция" след изборите в Румъния

След реакцията на говорителя на руското външно министерство Мария Захарова, дойде ред на Александър Дугин, наричан "идеологът на Путин", да коментира публично резултата от президентските избори в Румъния.

В съобщение, публикувано в социалната мрежа X, световноизвестният руски философ, политолог и социолог и казва, че "френският президент открито се е намесил в румънските избори" и призовава за "мащабна революция", която да спаси Европа след победата на Никушор Дан и поражението на финалната права в битката за следващ държавен глава на Джордже Симион.

"Макрон отново открито се намеси в румънските избори, никой няма да го отбележи. ЕС е чиста либерална диктатура. Без мащабна революция европейците нямат шанс да възстановят правилното представителство на волята на народа", гласи поста в акаунта в платформата X акаунт.

Macron has openly intervened in Romanian elections once more nobody will remark it. EU is pure liberal dictatorship. Without full scale revolution Europeans have no chances to restore correct representation of will of people.