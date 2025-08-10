Етажният паркинг на Детската болница в Бургас е готов

Доставката на оборудването започна по график

Интересът е голям, няма да има проблем с кадрите

Българово с пречиствателна станция



Етажният паркинг пред детската болница в Бургас е готов. Предстои въвеждането на електронната система, оформянето на цялото пространство около сградата, включително и изграждането на детска площадка. Това обяви кметът Димитър Николов.

"Започна доставката на оборудването по график, монтирането на вътрешноболничните системи, пациентските стаи, ескалаторите“, обясни градоначалникът. Той коментира, че интересът от страна на медици към новата Детска болница "Света Анастасия" е голям и няма да има проблем с кадрите. Освен това цялата зона около болницата ще бъде изцяло обновена с ремонтирани улици, нова организация на движението, зелени и пешеходни пространства.

Срокът, в който, новото здравно заведение ще е завършено е до края на годината.

Димитър Николов съобщи и друга добра новина за жители на общината. Даден е старт и на втория етап от един дългоочакван за жителите на Българово проект – изграждането на пречиствателна станция и доизграждането на битовата канализация в града.

„Българово е град, който трябва да има своя пречиствателна станция и съвременна канализационна система. За финансирането на втория етап Община Бургас кандидатства от години и вече можем да се поздравим с реалното започване на строителните дейности“, заяви Николов.

Той припомни, че още през 2010 година Община Бургас започна със собствени средства да инвестира в проекта. През 2015 год. с подкрепата на ПУДООС бяха изградени главният и второстепенните колектори в източната част на града.

Междувременно Общината продължи да надгражда със собствени сили, а в края на миналата година ПУДООС отпусна средства, за да се изгради най- накрая пречиствателната станция и над 4,5 км. канализационни колектори.

„Остава ни съвсем малко, за да може всички домакинства в града да бъдат свързани в една наистина съвременна система“, допълни кметът на Бургас.

Той призова жителите на Българово за търпение, тъй като предстоят ускорени строителни дейности. Те ще бъдат контролирани от кмета на Българово Константин Щерионов и ресорния заместник-кмет по строителство инж. Чанка Коралска.