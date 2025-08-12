Ето какво решава Министерски съвет утре, 13-ти август 2025 г.

Министерският съвет ще проведе заседание в сряда, 13 август, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. Проект на Решение за освобождаване с цел обновяване на държавни резерви.

Внася: министър-председателят

2. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне на освободени държавни резерви от бутилирана вода за питейни нужди за нуждите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" към Министерството на вътрешните работи.

Внася: министър-председателят

3. Проект на Решение за одобряване проект на Второ изменение на Споразумението за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост между Комисията и Република България.

Внася: министърът на финансите

4. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по общи въпроси, проведено на 18 юли 2025 г. в Брюксел.

Внася: министърът на външните работи

5. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по правосъдие и вътрешни работи, част „Вътрешни работи", проведено на 22 юли 2025 г. в Копенхаген, Дания.

Внася: министърът на вътрешните работи

6. Проект на Постановление за изменение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и контрола над тях във и от въоръжените сили на Република България, приета с Постановление № 278 на Министерски съвет от 2010 г.

Внася: министърът на отбраната

7. Проект на Решение за одобряване на проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Италианската република за сътрудничество в областта на отбраната относно съвместното изграждане и използване на военни съоръжения на територията на войскови район „Кабиле".

Внася: министърът на отбраната

8. Проект на Решение за даване на съгласие Министерството на отбраната да организира лятна почивка в България на деца от Украйна и техните придружители чрез настаняване в база на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело" към министъра на отбраната.

Внася: министърът на отбраната

9. Проект на Постановление за изменение на Постановление № 245 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на енергетиката за 2022 г. за предоставяне на заем на „Булгаргаз" ЕАД за закупуване на природен газ и за осигуряване на оборотни средства и проект на Решение за изменение Решение № 594 на Министерския съвет от 2022 г. за определяне на условията за предоставяне на заем на „Булгаргаз" ЕАД и неговото възстановяване и за одобряване на проект на договор между Министерството на енергетиката и „Булгаргаз" ЕАД за предоставяне на заема, изменено с Решение №618 на Министерския съвет от 2022 г.

Внася: министърът на енергетиката

10. Проект на Решение за приемане на План за 2025 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 - 2030 г.).

Внася: министърът на труда и социалната политика

11. Проект на Постановление за допълнение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Кабиюк" - Шумен, приет с Постановление № 228 на Министерския съвет от 2004 г.

Внася: министърът на земеделието и храните

12. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2025 г. за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места за периода от 1 май до 30 юни 2025 г.

Внася: министърът на здравеопазването

13. Проект на Решение за приемане на Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2023 г.

Внася: министърът на околната среда и водите

14. Проект на Постановление за изменение на Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, приета с Постановление № 352 на Министерския съвет от 2012 г.

Внася: министърът на околната среда и водите

15. Проект на Решение за поемане на ангажимент за действие на българското правителство след приключване през м. декември 2029 г. на Програма „Мониторинг, контрол и обезвреждане на негодни за употреба пестициди и мерки за превенция" по Швейцарско-Българска Програма за сътрудничество - Втори Швейцарски принос към избрани страни - членки на Европейския съюз, за намаляване на икономическите и социални различия между страните в Европейския съюз.

Внася: министърът на околната среда и водите

16. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по околна среда, проведено на 10 и 11 юли 2025 г. в Олборг, Дания.

Внася: министърът на околната среда и водите

17. Проект на Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2025 г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

18. Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Азербайджан за насърчаване и взаимна защита на инвестициите.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

19. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по външни работи, част „Търговия", проведено на 14 юли 2025 г. в Брюксел.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

20. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2025 г.

Внася: министърът на културата

21. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите.

Внася: министърът на икономиката и индустрията