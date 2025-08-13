Ето какво реши Министерски съвет днес, 13-ти август 2025 г.

Министерският съвет прие Решение за безвъзмездно предоставяне на освободени държавни резерви от бутилирана вода за питейни нужди за нуждите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерство на вътрешните работи.

С решението ще бъдат безвъзмездно предоставени 24 192 литра бутилирана вода за питейни нужди в разфасовка бутилки по 1,5 литра, за обезпечаване нуждата от питейна вода за учение за ликвидиране на последиците при бедствия BULGARIA 2025, което ще се проведе съвместно с Евроатлантическия център за реагиране и координация при бедствия на НАТО по повод 20-та годишнина от членството на България в НАТО.

Министерският съвет прие също така Решение за освобождаване с цел обновяване на държавни резерви.

Одобрено е Второ изменение на Споразумението за финансиране по МВУ

Министерският съвет одобри Второ изменение на Споразумението за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост между Комисията и Република България, подписано на 4 юли 2022 г., и упълномощи министъра на финансите да води преговори, а постоянният представител на страната ни към Европейския съюз да го подпише от името на правителството, при условие за последваща ратификация.

На 22 юли влезе в сила Решението за изпълнение на Съвета, с което се одобрява оценката на изменения ПВУ. Въз основа на това следва да бъде извършено изменение на споразумението за финансиране в съответствие с член 1, параграф 3 от Споразумението за финансиране.

Резултатите, които се очакват да бъдат постигнати с приемането на предложения акт на Министерския съвет, са поемането на правно задължение за предоставяне на Република България на допълнителен финансов ресурс в размер на 485 327 545 евро, включващ 479 327 545 евро в съответствие с чл. 21а, параграф 6 от Регламента (ЕС) 2021/241 и 6 000 000 евро в съответствие с чл. 216, параграф 2 от Регламента (ЕС) 2021/241.

Правителството одобри доклада от заседанието на Съвет „Общи въпроси“

Министерският съвет одобри доклада от заседанието на Съвет „Общи въпроси“ (СОВ), което се проведе на 18 юли 2025 г. в Брюксел. Съветът проведе първи политически дебат по представения от ЕК пакет от законодателни предложения за Многогодишната финансова рамка след 2027 г.

СОВ обсъди ревизираното предложение на Испания за включване на езиците каталонски, баски и галисийски в езиковия режим на Европейския съюз чрез приемане на Регламент на Съвета за изменение на Регламент №1/1958 за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност.

В рамките на т. „Други въпроси“, Датското председателство на Съвета информира относно намеренията си за последваща работа по темата за опростяването на законодателството на ЕС.

Одобрени са резултатите от българското участие в заседанието на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“, формат „Вътрешни работи“

Министерският съвет одобри резултатите от участие в неформалното заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“, формат „Вътрешни работи“, проведено на 22 юли 2025 г„ в гр. Копенхаген, Дания.

В доклада са представени резултатите от дискусиите относно: Стратегията на Европейския съюз за готовност - как да се подобри гражданската готовност, устойчивост и предотвратяване на кризи в ЕС и неговите държави членки в контекста на променящия се пейзаж на заплахите; Ключови аспекти към ефективна система за връщане; Прилагане на нови и иновативни решения за управление на незаконната миграция - тема на работния обяд.

Кабинетът прие изменение на Наредбата за ОБВВПИ

Министерският съвет прие Постановление за изменение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (Наредба за ОБВВПИ) и контрола над тях във и от въоръжените сили на Република България, приета с Постановление № 278 на Министерски съвет от 2010 г.

Измененията на Наредбата за ОБВВПИ са обобщени в текстовете на чл. 86, ал. 1 и ал. 4; чл. 87; чл. 88 от Наредбата и § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби към нея.

С измененията се цели да се създаде по-точна регламентация на процеса на търговска реализация на обявените за излишни оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия и да се отстранят констатирани проблеми по прилагане на нормативния акт.

Одобрен е проект на споразумение с Италия относно съвместното изграждане и използване на военни съоръжения на територията на войскови район „Кабиле“

Министерският съвет прие решение, с което одобрява проект на „Споразумение между правителството на Република България и правителството на Италианската република за сътрудничество в областта на отбраната относно съвместното изграждане и използване на военни съоръжения на територията на войскови район „Кабиле“.

В изпълнение на ангажиментите на Република България като пълноправен член на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), предстои изграждане на военна инфраструктура, предназначена за многонационалната бойна група, разположена на територията на Република България.

Изграждането на военни съоръжения на територията на войскови район „Кабиле“ е стратегическа стъпка за укрепване на отбранителната способност на Република България и НАТО. То ще осигури необходимата инфраструктура за разполагане и поддръжка на многонационалната бойна група, както и възможност за нейното разширяване.

МО ще организира лятна почивка в България за деца от Украйна

Министерският съвет прие решение за даване на съгласие Министерството на отбраната да организира лятна почивка в България на деца от Украйна и техните придружители чрез настаняване в база на Изпълнителната агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ към министъра на отбраната.

С проекта на Решение се цели осигуряване на лятна почивка в България за децата, преживели травми от войната за възстановяване на тяхното физическо, психическо и емоционално здраве, което е проява на още един хуманитарен акт от страна на Министерство на отбраната за човешко и достойно отношение към децата на загиналите украински военнослужещи и доброволци.

Настаняването на украинските деца ще бъде в хотел „Сарафово - МО“, в управление на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, към министъра на отбраната за времето от 30 август до 9 септември 2025 г.

Одобрено е изменение на условията за предоставяне на заем на „Булгаргаз“ ЕАД за закупуване на природен газ и за осигуряване на оборотни средства на дружеството

Министерският съвет одобри изменение на условията за предоставяне на заем на „Булгаргаз“ ЕАД и проект на Допълнително споразумение за изменение на Договора между Министерството на енергетиката и „Булгаргаз” ЕАД за предоставяне на заем за закупуване на природен газ и за осигуряване на оборотни средства на дружеството.

„Булгаргаз" ЕАД е със 100 на сто държавно участие в капитала, с предмет на дейност обществена доставка на природен газ и търговия с природен газ, както и свързаните с дейността покупка и продажба, закупуването на природен газ с цел неговото съхранение в газово хранилище, маркетингови проучвания и анализи на пазара на природен газ в страната, като правата на държавата в него се упражняват от министъра на енергетиката.

С проекта на Допълнително споразумение се увеличава срока на договора с 3 години (36 месеца), в т.ч. удължава със същия срок и гратисния период за връщане на главницата по заема, като се изменя Приложение № 1 - „Погасителен план" към Договора за предоставяне на заем, отразявайки преизчислени погасителна вноска, остатък по главницата, главница и лихва.

Одобрен е План за 2025 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България

Правителството одобри План за 2025 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 - 2030 г.). Документът включва актуални мерки за насърчаване на раждаемостта чрез създаване на благоприятна среда за отглеждането и възпитанието на деца, подобряване на репродуктивното и общото здравословно състояние на населението, намаляване на смъртността.

Планът съдържа и дейности за насърчаване на заетостта, намаляване на бедността, адаптиране на социалните системи към демографските промени и остаряването на населението, както и за създаване на условия за равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование. Всички мерки са насочени към благоприятно повлияване на основните демографски показатели - раждаемост, смъртност и миграции, както и към развитието на качеството на човешките ресурси.

Правителството прие допълнение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Кабиюк“ – Шумен

Министерският съвет одобри постановление за допълнение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Кабиюк“- Шумен, приет с ПМС № 228 от 2004 г. С постановлението се увеличава Управителният съвет на Държавно предприятие „Кабиюк" от трима до петима членове. Целта на промяната е да се повиши контролът и ефективността при вземането на управленски решения.

Одобрени са допълнителни трансфери по бюджетите на общини

Министерският съвет на Република България прие Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2025 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места за периода от 1 май от 30 юни 2025 г.

Допълнителните трансфери са за други целеви разходи в общ размер на 3 509 509 лв. и ще се осигурят за сметка на предвидените средства в централния бюджет. Необходимите средства се предоставят по бюджетите на Столична община, община Варна, община Пловдив и община Родопи.

Правителство прие Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2023 г.

Министерският съвет прие Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2023 г. Той цели да информира обществеността и държавните институции за състоянието и рисковете за околната среда, и природните ресурси, както и да насочи вниманието към ефективност, и целесъобразност на провежданата природозащитна политика.

Главната цел на доклада е да проследява състоянието на компонентите на околната среда, тенденциите в измененията и факторите, които им влияят, като следва концептуалната аналитична рамка на модела „Движещи сили - Натиск - Състояние - Въздействие - Отговор“, разработена от Европейската агенция по околна среда. Докладът се фокусира върху набор от основни екологични индикатори и методологии, прилагани в оценъчните доклади на Европейската агенция по околна среда. По този начин, докладът представя информация за състоянието на околната среда в България, съпоставима с оценките на общоевропейско ниво, като е обхванат комплекса от взаимовръзки между източници, фактори на въздействие, състояние, влияние върху човешкото здраве и екосистемите, като са формулирани ключови въпроси, свързани с взаимодействието между обществото и околната среда.

Докладът включва 16 раздела, които обхващат основни екологични направления. Формулирани са „ключови въпроси“ от обществен интерес. Изведени са тенденции и заключения, които формират „ключови послания” по съответните екологични теми.

С оглед по-добра достъпност и по-лесно възприемане, анализите са придружени с множество фигури, диаграми, графики и карти.

Пълният текст на доклада е публикуван на Интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда: https://ееа.govemment.bg/dokladi-i-byuletini.

Правителството прие промени в Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти

Министерският съвет прие промени в Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти. С промяната в текста на наредбата се посочва ясно и точно забраната за смесването на отработени масла с други отпадъци, както и смесването на различни видове такива масла.

Целта е да не се затруднява рециклирането на този отпадък и да се избегне замърсяване на околната среда. С допълнението на наредбата ще бъдат отстранени забележките на Европейската комисия във връзка с това, че България трябва да транспонира изискванията на тази директива за отпадъците. С прецизирането на текстовете в наредбата ще бъде постигнато пълното съответствие на българското с европейското законодателство и страната ни ще избегне налагането на финансови санкции.

Правителството пое ангажимент за крайно обезвреждане на залежалите пестициди и препарати за растителна защита на територията на страната

Министерският съвет на Република България прие решение за поемане на ангажимент за крайно обезвреждане на залежалите пестициди и препарати за растителна защита на територията на Република България, след приключване на изпълнението на Швейцарско-Българската програма за сътрудничество през декември 2029 г.

Проблемите със залежалите пестициди възникват в страната след 1990 г., в резултат на ликвидиране на бившите ТКЗС и АПК. До момента са изпълнени две програми за обезвреждане на пестициди, по които са почистени общо над 4 800 тона пестициди и други препарати за растителна защита е изтекъл срок на годност. Все още на територията на страната остават непочистени 173 склада с негодни за употреба пестициди, препарати за растителна защита и опасни отпадъци в количества около 2 500 тона.

Програма „Мониторинг, контрол и обезвреждане на негодни за употреба пестициди и мерки за превенция“ по Швейцарско-Българската програма за сътрудничество - Втори Швейцарски принос към избрани страни членки на Европейския Съюз за намаляване на икономическите и социални различия между страните в Европейския Съюз, е продължение на мерките за обезвреждане на пестицидите, извършени в предходния програмен период.

Почистването, ремедиация и третирането на смесените отпадъци трябва да се финансират от българска страна след приключване на програмата през декември 2029 г. Преди подписване на Споразумението по Швейцарско-Българската програма за сътрудничество е необходимо да бъде поет официален ангажимент от страна на правителството на България за изпълнението на тези дейности.

С решението на МС се гарантира устойчивостта на предприетите по програмата мерки за крайно обезвреждане на залежалите пестициди на територията на страната.

Одобрени са резултатите от неформалната среща на министрите по околна среда

Правителството одобри доклада за резултатите от Неформалната среща на министрите на Европейския съюз по околна среда, проведена на 10 и 11 юли 2025 г. в гр. Олборг, Дания.

Министрите обсъдиха многостранното сътрудничество и глобалните цели в контекста на предстоящата Тридесета сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, която ще се проведе през м. ноември в Белем, Бразилия. Държавите членки изразиха очакване събитието да предостави ясна картина относно текущото състояние и необходимостта от бъдещи действия. Откроиха необходимостта от подкрепа в приоритетни области, отчитане на националните особености, справедлив преход и търсене на съюзници сред големите емитери.

Делегациите проведоха дискусия относно състоянието на околната среда в Европа и развитието на екологичните политики до 2030 г. Министрите акцентираха върху съчетаване на целите в областта на околната среда със запазване на конкурентоспособността на икономиката, развитие на иновациите и повишаване на осведомеността. Беше изтъкнато ключовото значение на обществената подкрепа за реализиране на напредък.

Предмет на дискусия беше и европейската климатична политика след 2030 г. и по-специално предложената от Европейската комисия междинна цел за намаляване на нетните емисии на парникови газове с 90 % до 2040 г. В хода на дебата всички делегации подчертаха необходимостта от социална поносимост на мерките и гарантиране на обществена подкрепа. Министрите подчертаха, че устойчив напредък е възможен, само ако бъде подкрепен от стабилни, географски балансирани и предвидими механизми за финансиране.

В рамките на срещата беше обсъдено разработването на международен правно обвързващ инструмент за прекратяване на замърсяването с пластмаси. Министрите изразиха загриженост за настоящия обем на замърсяване с пластмаси и подчертаха необходимостта от силен ангажимент на глобално ниво за обръщане на неустойчивите тенденции.

Правителството прие Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи на МИИ за 2025 г.

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2025 г.

Промяната засяга увеличение на утвърдените разходи по политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност, в т.ч. бюджетна програма „Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги“ и намаление на утвърдените разходи по политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество, бюджетна програма „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз“ и по програма „Администрация“.

Целта на промяната е, чрез преразпределение на утвърдения на министерството за 2025 г. бюджет да бъдат осигурени средства за изпълнение на разпоредбите на постановление № 56 от 14 май 2025 г. за предоставяне на пет допълнителни щатни бройки на Държавната комисия за стокови борси и тържища за сметка на намаление на числеността на персонала на Центъра на промишлеността на Република България в Москва.

Правителството одобри Споразумение за насърчаване и взаимна защита на инвестициите като основа за водене на преговори между България и Азербайджан

Правителството прие Решение за одобряване на проект на Споразумение между България и Азербайджан за насърчаване и взаимна защита на инвестициите като основа за водене на преговори.

Подписването на споразумението е необходима предпоставка за засилване на инвестиционната активност на азербайджанските компании в България. Документът ще създаде необходимата договорно-правна база за развитие на инвестиционното сътрудничество между страните ни. Също така с прилагането на инвестиционното споразумение ще се защитават, както българските инвеститори, така и инвестициите в Азербайджан въз основа на модерни европейски стандарти и механизъм за уреждане на спорове.

България оценява Азербайджан като важен икономически партньор и има интерес да развива всички аспекти на традиционно добрите връзки между двете страни. Двустранните отношения се отличават със стратегически характер, подписани са две Декларации за стратегическо партньорство, проведени са две сесии и предстои третата в края на 2025 г.

Правителството одобри доклад от участието на България в заседанието на Съвет „Външни работи (Търговия)” на ЕС

Правителството одобри доклад от министъра на икономиката и индустрията относно участието на България в заседанието на Съвет „Външни работи (Търговия)" на Европейския съюз, проведено на 14 юли 2025 г. в Брюксел.

По време на заседанието бяха обсъдени въпроси свързани с последните развития в търговските отношения на ЕС със САЩ. Повечето държави членки подкрепиха разширяването на мрежата от търговски споразумения на ЕС. Изразена беше широка подкрепа за бързо приключване на преговорите с Индия, Индонезия, ОАЕ и страните от АСЕАН.

Министрите обсъдиха актуалното състояние на търговските отношения на ЕС с Китай. Държавите членки призоваха за подход към намаляване на рисковете и ребалансиране на търговските отношения. По време на Съвета бяха дискутирани и мерките на Китай за експортния контрол, производствените свръхкапацитети, държавните субсидии, и нелоялните търговски практики.

Министерският съвет прие постановление за предоставяне на допълнителни 34 млн. лв. по бюджета на Министерството на културата за 2025 г.

Министерският съвет прие проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи в размер на 34 млн. лв. по бюджета на Министерството на културата за 2025 г. за финансиране на държавните културни институти осъществяващи дейност в областта на сценичните изкуства по реда на Методиката (формулите) за разпределение на средствата по чл. 23а, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата.

Осигуряването да допълнителни средства ще даде възможност да се продължи механизмът на финансиране на държавните културни институти осъществяващи дейност в областта на сценичните изкуства с цел изпълнение на основната им задача създаване и разпространение на сценично изкуство до все по голяма аудитория.

Разпределението на средствата за всеки един от държавните културни институти в областта на сценичните изкуства ще бъде извършено, като се извършват преизчисления по реда на Методиката. По този начин ще се осигурят разходите за осъществяване на дейност в турне в страната и чужбина, както и други разходи.

Ефектът от осигуряването на допълнителните разходи е свързан със създаване на подобри условия за изпълнение на основната задача на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства - създаване и представяне на произведения на театралното, музикалното и танцовото изкуство, които да възпитават и формират вкус у публиката, представяйки й качествени класически и нови съвременни произведения, автори и артисти.

Допълнителните средства по бюджета на Министерство на културата за 2025 г. ще бъдат осигурени за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите. Законопроектът въвежда в националното законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2020/1828 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 година относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите и създава специална уредба относно представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите.

С промените ще се акцентира на въпроси свързани с производства по национални и трансгранични представителни искове за преустановяване или забрана на действия или търговски практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите. Също така въпроси свързани с производства по национални и трансгранични представителни искове за средства за правна защита, като обезщетение, поправка, замяна, намаляване на цената, прекратяване на договора или възстановяване на платената цена. В колективните интереси на потребителите ще се акцентира и на въпроси свързани с признаване на квалифицираните организации, които имат право да предявяват представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите.

Законопроектът съдържа критерии за признаване на квалифицираните организации от министъра на икономиката и индустрията. Комисията за защита на потребителите ще има право да предявява искове за преустановяване или забрана на практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите, и на искове за средства за правна защита, като обезщетение, поправка, замяна, намаляване на цената, прекратяване на договора или възстановяване на платената цена.

Законопроектът създава и условия за прилагане на Регламент (ЕС) 2023/988 на Европейския парламент и на Съвета от 10 май относно общата безопасност на продуктите, като постига съответствие с новите европейски изисквания за обща безопасност на продуктите. Определят се задълженията на икономическите оператори по отношение безопасността на продуктите, които пускат или предлагат на пазара, както и изземването на опасни продукти от потребителите. Определят се специфични изисквания към доставчиците на онлайн местата за търговия за безопасност на продуктите. Законопроектът определя Комисията за защита на потребителите като единно национално звено за контакт на Република България в системата за бързо предупреждение за обмен на информация за коригиращите мерки за опасни продукти „Safety Gate", съгласно Регламент (ЕС) 2023/988.

Предложените промени в Закона целят повишаване нивото на защита на потребителите, подобряване прилагането на законодателството и пълното му съответствие с правото на Европейския съюз.