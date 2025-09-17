Забравете АМ “Струма”, властта обслужи зелените

Фирма с нулев оборот и без дейност кани представителите на зелени НПО

Задръствания ще продължат още 25 години

Пак ще лобират за тунел за 3 милиарда евро в Кресна

В Природонаучния музей към Българската академия на науките частната фирма “Лардж инфрастръкчърс проджектс” на Румен Марков - регистрирана с нулев оборот и без дейност - покани за 18 часа днес бившия премиер Кирил Петков и представители на екологичните НПО на дискусия за Автомагистрала “Струма”.

Целта на срещата е да се подновят опитите за промяна на трасето на автомагистралата през Кресненското дефиле. Сред участниците личат имената на бившия министър на екологията Борислав Сандов, неговият заместник Тома Белев, личния съветник на Сандов - Андрей Ковачев, Елена Цингарска и още редица активисти на партията “Зелено движение”.

Основният акцент на срещата е представяне на нови идеи на “Лардж инфрастръкчърс проджектс” за алтернативно трасе през Кресненското дефиле. Фирмата и зелените активисти отново настояват за тунел на стойност 3 милиарда евро - идея, за която се лобира повече от 20 години.

Друг аспект е опитът им да се включат в проект, след като Агенция “Пътна инфраструктура” и Министерство на околната среда и водите подписаха споразумение със зелени НПО, според което АМ “Струма” трябва да бъде изведена извън дефилето. Това споразумение беше постигнато под рекетьорски натиск от страна на зелените. Държавата беше поставена пред условието: или трасето се изважда извън дефилето, или делата срещу настоящия проект ще продължат.

Подобно споразумение на практика обрича изграждането на цялостна магистрала “Струма” да се отложи поне до 2050 г. А без магистрала през дефилето задръстванията ще продължат още най-малко 25 години. От АПИ и МОСВ трябва сериозно да се замислят какво са подписали със зелените организации.

Поредни действия за блокиране

Това е поредното действие на зелените НПО, приближените им фирми и лица, насочено към блокиране на довършването на АМ “Струма” през Кресненското дефиле. Подобен опит направи и Борислав Сандов през 2022 г. В последния си ден като министър той отмени екологичната оценка на проекта, с цел да спре окончателно изграждането. Съдът обаче отхвърли това решение.

През годините еколозите водиха над 50 дела срещу държавата за трасето на АМ “Струма” - всички до едно загубени. Те писаха сигнали до Европейската комисия и Бернската конвенция и ангажираха евродепутата Радан Кънев да внесе петиция, която беше отхвърлена от Европейския парламент.

Тези действия забавиха проекта с 20 години. През това време в дефилето са загинали 76 души и над 400 са били ранени при катастрофи.

Кой е Румен Марков?

Инж. Румен Марков е собственик на фирмата “Лардж инфрастръкчърс проджектс” - дружество без реална дейност и оборот, което обаче редовно представя абсурдни мегапроекти, привличайки внимание от медии и политици.

“Кремиковци 2” - металургичен комбинат за 3,1 млрд. евро, обявен за “по-голям от оригинала”, с план за добив на руда от закритите мини край София - напълно нереалистично.

“Егейско-балтийски коридор” - проект за магистрали, жп линии, нови пристанища и корекция на Дунав с четири нови моста - екологично и технически невъзможен.

ЖП линия Крайова-София-Солун - идея с 15 тунела, язовир на Дунав и гари, съчетани с молове - фантастика, представяна като “готова до 2021 г.”.

АМ “Струма” с триетажни тунели - предложение за уникална за света конструкция и 10-километров тунел под Беласица - напълно непрактично.

Марков често е в синхрон със “зелени” НПО, като критикува реални инфраструктурни проекти (като тунела под Шипка и АМ “Струма”), докато представя собствени утопични идеи.

В Природонаучния музей - удобна трибуна за зелени активисти

Организирането на подобни дискусии, насочени срещу интересите, живота и здравето на хората, в Природонаучния музей не е прецедент. В институцията, която е част от БАН, работят на щат редица зелени активисти. Те използват не само помещенията на музея за лични цели, но и данните, с които разполага той, за участие в обществени поръчки.

Възниква логичният въпрос - кой и защо позволява в структура на БАН, финансирана с държавен бюджет, да се провеждат такива срещи? Нима в София няма други места, където зелените да обсъждат своите лични, корпоративни и партийни интереси?