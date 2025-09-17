Променят движението по магистралите  покрай 22 септември

Спират тировете за облекчение на тежкия ваканционен трафик

Затварят платна заради ремонти или почистване

Студен атмосферен фронт преминава през цялата страна, предупредиха синоптиците. След вчерашния дъждовен ден ни очаква ветровит четвъртък и хладни сутрешни часове между 8° и 13°, по Черноморието до 15°. Облачността ще е променлива, но в много райони ще намалява до слънчево време. От утре ни очаква слънце и валежите ще спрат, прогнозират метеоролозите. В петък вятърът значително ще отслабне.

През следващите дни температурите плавно ще се повишават и към понеделник, Денят на независимостта на България, сутрешните ще са между 13° и 18°, а дневните предимно от 28° до 33°.

Заради предстоящите празници движението на камионите над 12 т по магистралите ще бъде спирано в пиковите часове. Мярката ще важи за цялата дължина на АМ “Струма” и “Тракия” в двете посоки, а за “Хемус” - двупосочно в участъка от София до кръговото кръстовище с пътя Брестница - Ловеч на територията на Софийска и Ловешка област. В последния празничен ден тежкотоварният трафик ще бъде спрян само в посока София, съобщиха от пресцентъра на Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ).

Ограничението за тировете се въвежда, за да се улесни пътуването на леките автомобили, да се увеличи пропускателната способност, да се повиши безопасността на движение и да се ограничат предпоставките за пътни произшествия. От пътната агенция обясняват, че то е необходимо поради засиления трафик и по-големия риск от инциденти, когато образуването на колони от тежкотоварни автомобили увеличава опасността от неправилни изпреварвания.

В последния работен ден - 19 септември, движението на тежкотоварните камиони в двете посоки на магистралите ще бъде спряно между 17 и 20 ч. В първия празничен ден - 20 септември, забраната ще важи от 8 до 13 ч. На 21 септември ограничения няма да има. В последния празничен ден - 22 септември, тировете ще се спират между 14 и 20 ч. само в посока София.

Временната организация на движението не касае автобусите за обществен транспорт. По АМ “Хемус” и АМ “Струма” ще се допускат камиони с опасни товари, живи животни, бързоразвалящи се продукти и специализирани екарисажни превозни средства. На АМ “Тракия” в участъка от пътен възел “Ихтиман” до п. в. “Вакарел” в посока София забраната няма да важи за камиони с опасни товари.

Като обходни маршрути могат да се ползват други републикански пътища. Въвеждането на забраната е съгласувано с МВР.

Заради ремонти или почистване реорганизират и движението на различни точки от магистралите. До 19 септември за аварийни ремонти ще се ограничава движението в изпреварващата лента на два участъка от АМ “Тракия” в областите Сливен и Ямбол. На 18 септември от 7:00 до 20:00 ч. ще има ограничения при 262-и км (област Сливен) и 274-и км (Ямбол) в двете посоки, като автомобилите ще се пренасочват в активните и аварийните ленти.

АПИ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, и да избягват рискови изпреварвания. В следващите дни ще се променя организацията на движение в участъка между 5-и и 54-и км на магистралата заради възстановяване на ограничителни системи и асфалтови дейности.

Движението ще бъде затруднено и в района на Стара Загора от 18 до 26 септември заради премахване на крайпътна растителност. Работите ще се извършват между 6 и 17 ч. в изпреварващата и аварийната лента поетапно, като трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.