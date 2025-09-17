Възобновиха полетите Варна - Милано Бергамо

16 дестинации са включени в зимното разписание на летището

Въздушната връзка Варна - Милано Бергамо бе възстановена след 5-годишно прекъсване. Полетите изпълнява “Уиз еър” във вторник и събота. Първият от тях съвпадна с отбелязването на 8-годишнината от създаването на базата на авиокомпанията във Варна. По този повод осем от пасажерите получиха „розов билет“ на стойност 20 евро, който може да се използва за бъдещи пътувания в мрежата на “Уиз еър”. За осем години компанията е превозила близо 5 милиона пътници от и до Варна, а на 15 ноември открива нов маршрут - до Братислава.

С него и Милано Бергамо включените в зимното разписание на летище Варна дестинации стават 16. От началото на годината обслужените пътници са близо 1,4 милиона и са със 17% повече спрямо същия период на 2024 г., съобщи директорът на аеропорта Димитър Костадинов.



