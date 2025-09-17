Откриха нова детска градина във Варна

70 деца са записани в “Бялата лястовица”, има 30 свободни места

Нова детска градина бе открита във Варна днес. „Бялата лястовица“ се намира в централния район “Одесос”, капацитетът й е за 100 деца. До момента са записани 70, свободни места има за трета възрастова група. Церемонията уважиха и.д. кметът Павел Попов, районният кмет Янислава Шопова, общественици и родители.

“Бялата лястовица“ е образец, който ще даде тласък на цялостна промяна в средата на предучилищното образование”, каза Павел Попов. Той припомни, започналият през март 2023 г. строеж е струвал близо 5,3 млн. лв., а обзавеждането - 390 000 лв., и отбеляза, че основното предимство, заложено още при проектирането на зданието, е стимулирането на свободата. Триетажната сграда разполага с физкултурно-музикален салон, просторни помещения за четирите групи, асансьор, обширни обезопасени тераси и модерно оборудвани площадки за игра в двора.

“Бялата лястовица” е първата новопостроена детска градина във Варна от 16 години насам. През този период в града бяха разкрити пет филиала към съществуващи общински забавачки, припомниха от общината.