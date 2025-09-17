Варненци протестираха с фенери пред Съдебната палата

За девети пореден път варненци излязоха на протест срещу продължаващия над 2 месеца арест на кмета на града Благомир Коцев и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев. Хората се събраха пред сградата на общината, а по-късно с голям плакат "Свобода за Варна - свобода за Благо" потеглиха на шествие до Съдебната палата. Там с фенерчета и телефони осветиха сградата, показвайки символично, че настояват за изстветляване на правосъдната система.

Благомир Коцев е зад решетките от 8 юли, когато бе задържан след акция на антикорупционната комисия по разследване за корупция. В края на август защитата му поиска промяна на мярката му за неотклонение, но на 12 септември Софийският градски съд не я уважи. След обжалване казусът трябваше да се гледа утре от столичния Апелативен съд. Съдебният състав обаче си направи отвод с мотива, че всеки магистрат, ангажирин с казуса, е подложен на яростна негативна кампания. Така заседанието се отложи и вероятно ще се гледа идната седмица.

От ПП-ДБ излязоха с позиция, че Коцев е в ареста, само защото е кмет и ще остане там, докато не бъде отстранен от поста. Изпълняващият длъжността кмет Павел Попов призна, че общината е бомбардирана от над 100 въпроса от Комисията за противодействие на корупцията и от разпити на служители, които спъват нормалната работта на администрацията.