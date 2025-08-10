Установени са леко завишени нива на концентрациите на метан и въглероден оксид след пожара в Харманли вчера привечер. Те не превишават пределно допустимите стойности за качеството на атмосферния въздух, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково.

РИОСВ – Хасково извърши незабавна проверка и замервания на показателите за качеството на атмосферния въздух. При започналата проверка в 20:00 часа пожарът вече е погасен, има остатъчно задимяване в района на пожара. Извършени са измервания с газанализатор на моментните стойности на концентрациите на вредни вещества във въздуха близо до болницата.

Площадката за третиране на отпадъци, стопанисвана от „Мики Груп“ ООД - Харманли, има разрешително за дейности с отпадъци от автомобили, отпадъци от черни и цветни метали, пластмаси, хартия и картон, издадено от РИОСВ-Хасково. При извършваните досега контролни проверки не са установявани нарушения по Закона за управление на отпадъците, сочат резултатите от инспекцията.