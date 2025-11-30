Заловиха крадеца, обрал ансамбъл “Чинари”

Най-ценното - архивът, още не е намерен

Подозират, че има съучастник

Мъжът, който обра посред бял ден звукозаписното студио на ансамбъл “Чинари” на 16 ноември, е бил задържан. Той е бил заснет от охранителни камери и се е оказало, че е криминално проявен и познат на полицията. На записите се вижда как крадецът действа спокойно и без маска, като говори по телефона.

Музиканти предполагат, че някой го е насочвал къде точно да отиде. След това излиза от сградата, нарамил чувал. Апашът е предал на полицията част от откраднатата звукозаписна техника, но най-ценното - 15-те харддиска, на които е 32-годишният архив на “Чинари” и видео архивът на най-стария ансамбъл - “Гоце Делчев”, не са открити. Те са били съхранявани в студиото на музикантите на столичната ул. “Пиротска” 5, което се намира на третия етаж на сградата на ВМРО.

Крадецът не е ползвал асансьора, качил се е и е слязъл по стълбите. Мъжът е задигнал от помещението озвучителен пулт, три звукови карти от висок клас, студийни слушалки и безжични микрофони. Открадната техника е на стойност около 13 000 лв. Той веднага се е опитал да я даде в заложна къща край метростанция “Сердика”, но не успял.