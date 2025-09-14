Заловиха Поро, подозиран за смърт на наркоман

Заради него жители на Ботевград се вдигнаха на бунт

Вкаран в килия за 72 часа

Ангел Илиев, по прякор Поро, заради когото избухнаха размирици в Ботевград, е задържан и привлечен като обвиняем за разпространение на наркотици, съобщиха от Софийска окръжна прокуратура.

Напрежението в града ескалира след смъртта на 31-годишен наркозависим, чийто баща се закани да убие Илиев, като твърдеше, че Поро продавал дрога на сина му. Ангел Илиев изчезна за близо месец. Хора от Ботевград дори твърдяха, че е избягал зад граница. Той обаче бил открит и заловен.

42-годишният мъж е обвинен за държане на наркотично вещество и прекурсор с цел разпространение. Разследването по делото започнало под ръководството на Районна прокуратура-Ботевград за незаконно държане на наркотични вещества. В хода на разследването били разпитани свидетели, включително пред съдия, извършени били претърсвания и изземвания, направена била и експертна справка.

От прокуратурата съобщиха, че били събрани достатъчно доказателства за виновността на Ангел Илиев за това, че в периода от неустановена дата на 2024 г. до 12 март т. г. в имот в Ботевград той държал с цел разпространение матамфетамин. През същия период в друг имот в ботевградското село Трудовец държал с цел разпространение прекурсор - ефедрин.

Предвид състава на престъпните деяния, делото е прието по компетентност от Окръжната прокуратура. По първоначални данни общата стойност на откритото наркотично вещество и прекурсор възлиза на 15 245 лева.

С постановление на прокурор от Софийска окръжна прокуратура обвиняемият, който е осъждан, е задържан за срок до 72 часа.