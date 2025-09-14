Водоноска и джип катастрофираха в София

Катастрофа между автомобил и камион цистерна, миеща улиците в София, стана в неделя рано сутринта на кръстовището между бул. „Константин Величков“ и ул. „Възкресение“.

Към момента няма данни за пострадали хора. На място има аварийни екипи, разчистващи катастрофата.

По данни на Столичната община, камионът е бил спрял на червен светофар. Отзад го блъска лека кола с 19-годишен водач.

По неофициална информация, в колата е имало балони от райски газ, предаде БТВ.

В събота имаше подобен инцидент, само че на столичния бул. „Цариградско шосе“, където челно отново се сблъскаха камион, миещ улиците и автомобил.

Тогава обаче тежкотоварният автомобил се е движел в насрещното движение.