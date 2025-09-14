"Ламборгини" предизвика верижна катастрофа на изхода на Варна

"Ламборгини" предизвика верижна катастрофа на АМ "Хемус" малко след изхода на Варна.

Около 15:05 часа скъпото возило настигнало и блъснало два движещи се автомобила, съобщиха от полицията. Пътният инцидент настъпил, след като 56-годишният шофьор на мощната спортна кола загубил контрол и тя се завъртяла на платното. Пострадали са пет души, които са откарани в болница.

До 17,30 часа беше ясно, че дете на 4 г. е със счупена дясна подбедрица, а майка му - с фрактура на дясната ръка. Тестовете за алкохол и наркотици на виновника са отрицателни, казаха от ОДМВР-Варна.

Заради зверското меле движението в тоззи участък от магистралата бе ограничено, което предизвика голямо задръстване.