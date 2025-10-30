Започна основен ремонт на пътя Смолян - Рудозем

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов обяви началото на основния ремонт на пътя Смолян-Рудозем.

„Пътят е изключително важен за региона и ще даде възможност за развитието му. Ще бъдат инвестирани 51 мил. лева. Това са пари както от националния бюджет, така и европейски средства по програма „Развитие на регионите“. Пътят е част от главната пътна комуникация в областта, а строително-ремонтните работи ще продължат около 450 дни“, каза Иванов на церемонията по обявяване началото на ремонтните работи на близо 22 километровата отсечка от път III – 868 Рудозем – Смолян.

Основните дейности, които ще бъдат изпълнени са изграждане на нова асфалтова настилка, подобряване на отводняването. Трасето ще бъде с нови пътни знаци, ограничителни системи и маркировка. Предвидено е и изграждането на подпорни и декоративни стени с различна височина, както и ремонт на съществуващите.

Министърът информира, че в АПИ напредва и проектирането на отделните етапи от скоростния път към Смолян. Началото на работата е планирано за следващата година, като новият път предвижда изграждането на трета лента, там където е възможно. Членът на УС на АПИ инж. Венцислав Атанасов, поясни, че така чаканото от всички трасе в региона е проект, за който предстои да се извърши ОВОС и избор на вариант.

Министърът съобщи, че се предвижда и ремонт на главната пътна комуникация на Смолян – обхода към Мадан. Иванов изрази надежда скоро да приключат разговорите между АПИ и общинската администрация в Чепеларе за околовръстния път на града, а преди зимата да приключи работа по укрепване на свлачището по пътя Кричим-Девин.

Министър Иванов каза, че „с нетърпение очакваме окончателния вариант на бюджета за 2026 г., защото там имаме големи очаквания от МРРБ, тъй като тази година доста мащабно рестартирахме огромна част от проектите, които бяха забавени през годините, включително не малка част са за този регион. Надявам се МФ и НС да дадат тази възможност, която ние силно желаем – българските граждани да пътуват по нормални пътища, защото това е свързано, както с удобство, така и с пътната безопасност. Това е важно условие, за да представим през обществото цялата си строителна програма за 2026 г.

Иванов съобщи, че в момента се работи върху изработване на пълна каталогизация на пътищата, които са без Акт 16, за да се предприемат необходимите действия.