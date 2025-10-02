Заради лошото време: Катастрофи заради блокираха трафика от Монтана за София

Още по темата: АПИ с предупреждение за шофьорите заради напрегнатата пътна обстановка 02.10.2025 16:27

Два пътни инцидента тотално блокираха трафика от Монтана за София. Автомобил с каравана е препречил пътя от южната страна на прохода “Петрохан” и е блокирал движението.

Заради инцидента и в двете пътни платна продължават да се образуват дълги колони, което затруднява специализираната техника, която трябва изтегли закъсалия автомобил. На прохода работи и снегопочистваща техника, съобщи БНТ, позовавайки се на информация от ОПУ - Монтана.

Движението по главен път Е-79 между Монтана и Сумер, което беше блокирано заради друго ПТП повече от час, вече е възстановено, но се извършва в една лента за двете посоки. От МВР призовават за търпение и съобщават, че в най-кратък срок, ще бъдат отворени и двете ленти.

Към момента трафика в Северозападна България е затруднен заради лошото време, а основна причина за леките инциденти е човешката несъобразителност и това, че много от шофьорите не са подготвени за зимните условия.

"Пътят Монтана-София през прохода Петрохан в Стара планина е почистен от снега и е проходим при зимни условия", увери пред БТА областният управител на Монтана Калин Хайтов.

От сутринта в прохода вали сняг, като до момента има снежна покривка от около пет-шест сантиметра. Три машини чистят снега и към момента няма закъсали автомобили. Областният управител препоръча да се шофира внимателно, тъй като има опасност от падане на клони и на цели дървета върху шосето. Той посочи, че листата на дърветата са още зелени и стоят по тях, което е предпоставка да задържат върху клоните големи количества от тежкия и мокър сняг, който вали в момента. Възможно е в един момент натежалите от снега клони или дървета да са прекършат и да паднат върху преминаващ по пътя автомобил.