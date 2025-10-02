Транспортният министър Караджов: Необходим е единен контролен орган на пътя към МВР

Необходим е единен контролен орган на пътя и той трябва да бъде към МВР, заяви вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов.

"Има обаче функции към Агенция "Автомобилна администрация", които няма как да бъдат закрити", обясни вицепремиерът.

Караджов припомни, че още в началото на годината е направил предложението за единен контролен орган, защото по думите му такава структура ще облекчи превозвачите и ще повиши безопасността, а формирането ѝ може да стане за два месеца.

"За мен е важно безопасността на движението по пътя. Този контрол, който се осъществява върху товарните автомобили и рейсовете да се прави от един орган, да няма 4 палки на пътя, които да спират камионите, рейсовете, леките автомобили, защото в момента всички органи правят техни актове, техни наказателни постановления. Радвам се, че дойде Роби Уилямс в България, за да узрее коалицията за тази идея, защото тогава през януари месец, когато я предложих, нямаше толкова голямо съгласие", коментира министърът.

По думите, му, тъй като "всички са съгласни", процедурата вероятно ще отнеме не повече от месец-два