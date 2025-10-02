Срина се системата на КАТ за проверка на глоби

Временно Автоматизираната информационна система „Административно-наказателна дейност" не работи, съобщиха от пресцентъра на МВР.

"Поради възникнал технически проблем Автоматизираната информационна система „Административно-наказателна дейност“ (АИС-АНД) в момента не работи. Предоставяните на граждани услуги, за които се изисква достъп до АИС-АНД, в т.ч. и чрез Портала за електронни административни услуги на МВР, са недостъпни. Извиняваме се за причиненото неудобство, гласи информацията.

Чрез системата може да се установи наличие на връчени или невръчени наказателни постановления, фишове или електронни фишове по Закона за движението по пътищата или по Кодекса за застраховането.