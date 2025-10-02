Хор "Фортисимо" триумфира на остров Мавриций

На конкурс сред състави от 4 континента

Участваха 53 формации от 14 държави

Хор „Фортисимо“ прослави отново Бургас и България с нови отличия от престижен конкурс. Той се нарича African Asia Pacific Choir Games & Grand Prix of Nations 2025, и бе проведен на остров Мавриций. В навечерието на Международния ден на музиката, талантливите певци от бургаския хор, се състезаваха сред 53 състава от 14 държави на 4 континента.

Българските изпълнители се включиха в две конкурсни категории – „Камерни хорове“ и „Фолклор“, където конкуренцията бе изключително силна, с участници от Малайзия, Индонезия, Германия, Южна Африка и Намибия.

„Фортисимо“ спечели най-голямото отличие – Гран При титлата в категория „Фолклор“, както и златен медал в „Камерни хорове“.

Хористите изразиха благодарност към своите близки, публика и почитатели, както и към Община Бургас.

Особено признание „Фортисимо“ отправиха към своя диригент Милена Добрева, чиято вяра и вдъхновяваща подготовка превърнаха българския хор в световен шампион.



