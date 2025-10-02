Архитекти от цял свят с идеи за центъра на Бургас

Общината обяви международен конкурс

Пространството трябва да бъде преобразено

Крайният срок за проектите е 7 януари, догодина

Огромната дупка в центъра на Бургас, която от години е най - големият проблем до централния площад "Тройката", може да се превърне в парк. Община Бургас и Фондация „Бургас – 2032“ обявиха за целта открит международен конкурс за идеи за преобразяване на градското пространство. То е известно като "Дупката. Мястото е било предназначено за построяване на Градски универсален магазин, но това така и не се е случило. Сега, целта е да се създаде модерно, мултифункционално обединение от парк, културни и административни пространства в района, обясниха общинарите.

Проектът е важен етап от подготовката на града за кандидатура за „Европейска столица на културата 2032 г.“ и ще стимулира социалната и градската трансформация.

Община Бургас проведе допитване до гражданите за бъдещото предназначение на терена. Резултатите от него показаха, че бургазлии предпочитат симбиоза между зелени пространства и зони за обществени функции, отдих, и култура. Затова, заданието е формулирано като конкурс за „Парк зона 3“. Тя е вдъхновена от съчетанието между парково пространство, културни събития и административни услуги, като подчертава трите функции на живото градско пространство – място, хора и събития.

Локацията е стратегическа — непосредствено в центъра на Бургас, в близост до ключови пешеходни и обществени пространства като "Александровска", площад "Тройката" и Община Бургас.

Конкурсът отворя врати за български и чуждестранни архитекти и творци, като целта е да предложат оригинални, иновативни и устойчиви идеи за създаване на динамично и приобщаващо пространство.

Реализирането на проектите ще допринесе за по-активното възприемане и развитие на централната част на града, утвърждавайки Бургас като динамичен, жив, съвременен град.

Наградният фонд вече е обявен. За проект, класиран на първо място - 100 000 лв., за второто място - 60 000 лв., и съответно 30 000 лв. за третото предложение.

Крайният срок за представяне на проектите е 7 януари 2026 г., а обявяването на резултатите — до 16 февруари 2026 г.

