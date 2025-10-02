Новите разплащателни сметки на Столичната община са вече активни

Новите разплащателни сметки, сметките за събиране на приходите на Столична община, физическите и виртуални ПОС терминали, са вече активни, съобщава кметът на София Васил Терзиев на страницата си във Фейсбук.

От вчера, 1-ви октомври, Пощенска банка („Юробанк България“ АД) пое обслужването на Столичната община, припомня кметът.

Въпреки спекулациите за предстояща криза, реализирахме успешна процедура, без да допуснем прекъсване или влошаване на банковото обслужване – както за гражданите, така и за бизнеса, подчертава кметът. Показахме, че когато се работи професионално и отговорно, можем да се справяме с предизвикателствата, допълва той.