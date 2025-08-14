Заради огромни вълни празникът на остров „Света Анастасия” се отлага

Катамаранът няма да пътува

Бурното море залива бреговете на късчето земя

Поради метеорологични условия, включващи силен вятър и високо вълнение, рожденият ден на остров Света Анастасия на 15 и 16 август се отменя. Няма да бъдат осъществявани курсове с корабите „Бургус“ и „Анастасия“ и обявената празнична програма няма да се състои.

Това съобщиха от Община Бургас в четвъртък, ден преди големия християнски празник Света Богородица.

Двуметрови вълни са причина за отлагането. От началото на август морето е бурно, има мъртво вълнение и сулган. Въпреки новия, модерен кей, на остров "Света Анастасия", пътуването в такава ситуация е рисковано.

Островът отбелязва своя празник в Деня на Света Богородица, защото Света Анастасия се чества през декември. Тогава времето е неблагоприятно и няма толкова желаещи да го посетят. Тази година обаче и в разгара на сезона, се оказва, че времето може да стане причина за отлагане на празника през лятото.

Освен, че мощните вълни ще пречат за безпроблемното пътуване на катамарана "Бургус", който тръгва от Морска гара и пътува до острова, стъпили на късчето земя, посетителите, рискуват да бъдат пръскани от високите вълни, които се разбиват в брега.

Засега не е ясно дали купонът с концерти, островно хоро и вино, извадено от подводния параклис, до "Света Анастасия, ще се състои на по - късна дата.

Много хора щяха да се съберат за празника и концертите, но времето категорично се намеси в плановете, коментираха от управата на острова.

"Света Анастасия" е едно от най-романтичните места на нашето Черноморие. Забулен е в мистерия и за него се разказва стотици легенди и истории. Бил е манастир, а за известно време тук е имало и мрачен затвор. Площта му е близо до 9 декара. Намира се на 6 км от брега.

Днес островът предлага на гостите си ресторант с морска кухня , кафене, малък амфитеатър, музей и малък плаж.

Отскоро, край „Света Анастасия“ има и подводен парк, където бяха потопени „Чайка“ и радиорелейна станция на шаси „ЗиЛ“ 157 . Инициативата на водолазите от СНЦ „Приятели на морето“, бе подкрепена от Община Бургас, с цел създаване на изкуствен риф и нова атракция за водолази.