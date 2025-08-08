За първи път участват толкова много фирми в поръчките за сметопочистването на София, каза Васил Терзиев

За първи път в историята на поръчките за сметопочистването на София са участвали толкова много и толкова разнообразни фирми, включително от чужбина, заяви кметът Васил Терзиев.

"Това е конкурсът с най-висока конкуренция сред участниците и е резултат от условията за равнопоставеност, които заложихме в поръчката и от доверието, което бизнесът има - че “мачът не е нагласен” и че Столична община работи прозрачно, почтено и справедливо", написа той във фейсбук и уточни:

* Общо 15 оферти от 8 различни фирми и консорциуми бяха подадени за седемте обявени позиции (всяка позиция е отделна зона).

* Получили сме по три оферти за зони 2, 3 и 4, по две за зони 5 и 6.

* За зона 1 и 7 офертите са по една, поради което удължаваме техния срок за кандидатстване с 2 седмици.

Комисия от експерти на Столична община и Столичния инспекторат вече оценява подадените оферти, информира Терзиев. Процесът ще премине през три основни етапа: проверка за съответствие, подробна оценка на техническото предложение и анализ на офертата цена-качество.

По думите му, условията в новите договори включват от два до 10 пъти по-високи санкции при неизпълнение, умна система за автоматичен контрол на камионите, повече техника за механизирано метене и миене на улиците и по-ефективно снегопочистване.