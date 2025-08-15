За 1,6 млн. лв. броят мечки с ДНК

Пращат проби от екстременти в Словения

С ДНК анализ броят срещу 1,6 млн. лв. мечките в България. От днес проби се вземат в Родопите, на територията на Южноцентралното държавно предприятие.

Технологията е - анализ на екскременти. Във всяко ловно стопанство ще се взимат проби, за което трябва да се плаща на горските. Екскрементите ще се събират по определен начин и ще се пращат за анализ в Словения.

Според някои от твърденията мечките у нас са около 350. Според други - над 1000.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програма “Околна среда” 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

В рамките на проекта ще бъде направено проучване на половата структура, генетичното разнообразие и възможни случаи на близкородствено кръстосване.

Събирането на пробите продължава до края на ноември, а изследванията и анализите - до март 2027 г.

През август са проверени общо шест сигнала за нападения на мечки в Родопите, съобщи Екатерина Гаджева, шеф на РИОСВ - Смолян. От началото на годината експерти от РИОСВ - Смолян са се отзовали на 58 сигнала за набези от екземпляри от вида кафява мечка.