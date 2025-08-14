Иван Иванов: От септември може да започне подмяната на водопроводната мрежа в Плевен

От другата седмица започват сондажи за нови водоизточници

От септември може да започне подмяната на водопроводната мрежа в Плевен в най-критичните участъци. Това каза пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов.

Кметът на Плевен Валентин Христов съобщи пред журналисти, че общината отново ще преразгледа своите проекти, които е подала към МРРБ, за да може да включи подмяна на ВиК мрежата.

„Това е основен проблем за града. Имаме около 70 процента загуба във водопреносната мрежа”, каза още Христов.

По думите му, от другата седмица започват сондажи за нови водоизточници за града и от септември започва и подмяна на ВиК мрежата в спешен порядък.

Министър Иванов съобщи, че е постигнато съгласие за промени в проектите на Плевен, за да може още от есента на най-критичните точки в града, заедно с "ВиК - Плевен", да започне подмяната на водопроводите, за да спрат загубите, които основно пречат на нормалното подаване на вода в града.

„При намален дебит по водопровода "Черни Осъм" и ниски загуби по магистралния водопровод, имаме 80 процента загуби в града”, заяви Иванов.